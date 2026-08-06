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Campeche / Ciudad del Carmen

Choque entre dos vehículos frente a Plaza Fun Center deja únicamente daños materiales

El impacto provocó daños menores en la carrocería de ambas unidades, principalmente en la hojalatería y espejos retrovisores.

Por Redacción Por Esto!

6 de ago de 2026

2 min

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Choque entre dos vehículos frente a Plaza Fun Center.
Choque entre dos vehículos frente a Plaza Fun Center. / Por Esto.

Un ligero percance vial entre dos vehículos particulares se registró la tarde de este jueves sobre la avenida Isla de Tris, a la altura del cruce con la avenida 31, frente a Plaza Fun Center, en la colonia Francisco I. Madero de Ciudad del Carmen, dejando como saldo únicamente daños materiales menores y sin personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil Ford Fiesta color blanco, con placas de circulación DHZ-660-B del estado de Campeche, colisionó de manera lateral contra un vehículo Fiat color rojo, con matrícula DJB-709-C, también del estado de Campeche.

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El impacto provocó daños menores en la carrocería de ambas unidades, principalmente en la hojalatería y en los espejos retrovisores, sin que alguno de los ocupantes resultara lesionado.

Tras el percance, ambos conductores retiraron sus vehículos de los carriles de circulación para evitar afectar el flujo vehicular, por lo que la vialidad permaneció prácticamente sin contratiempos mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El impacto provocó daños menores en la carrocería.
El impacto provocó daños menores en la carrocería. / Por Esto.

Al sitio acudió personal pericial de la Dirección de Tránsito Municipal, así como ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes llevaron a cabo la valoración de los daños y el deslinde de responsabilidades.

Luego de dialogar y revisar las condiciones del accidente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras, por lo que no fue necesario poner el caso a disposición de alguna autoridad ministerial y los involucrados pudieron retirarse del lugar sin mayores complicaciones legales.

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