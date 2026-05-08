Mustang rojo choca por alcance contra camioneta en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente por alcance registrado sobre la avenida Isla de Tris, a la altura de Plaza Fun Center, dejó como saldo daños materiales de gran cuantía y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, sin que se reportaran personas lesionadas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil deportivo Ford Mustang color rojo presuntamente no guardó su distancia de seguridad mientras transitaba con dirección hacia la avenida Aviación. La unidad deportiva terminó impactando la parte trasera de una camioneta Chevrolet Groove color azul, la cual avanzaba sobre la misma vía y en la misma dirección.

Tras el fuerte golpe, ambos vehículos resultaron con daños considerables, mientras que el carril derecho de circulación permaneció parcialmente bloqueado, generando tránsito lento en la zona durante varios minutos.

Testigos solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias, arribando al sitio elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Asimismo, ajustadores de las compañías aseguradoras acudieron al lugar para iniciar el proceso de valuación de daños y buscar un acuerdo entre las partes involucradas.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del choque, no se registraron personas lesionadas. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados hacia un costado de la vialidad mientras continuaban las diligencias y el deslinde de responsabilidades.

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JGH