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Autobús embiste a motociclista y termina en el hospital de Playa del Carmen

El conductor de un autobús presuntamente realizó una vuelta en "U" sin las debidas precauciones, cerrándole el paso a un motociclista que resultó lesionado.

Por Gustavo Escalante

6 de ago de 2026

1 min

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Las autoridades aseguraron las unidades involucradas para realizar los peritajes y determinar responsabilidades
Las autoridades aseguraron las unidades involucradas para realizar los peritajes y determinar responsabilidades / Gustavo Escalante

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un autobús de la empresa del Valle en el centro de esta ciudad de Playa del Carmen, minutos después paramédicos auxiliaron al hombre y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 14 en el centro de esta ciudad donde el chofer de un camión de la empresa del Valle al realizar una maniobra sin tomar sus precauciones al dar vuelta en “U”, le cerró el paso a un motociclista.

La mayoría de los lesionados viajaban en una unidad de transporte colectivo; cuerpos de emergencia los trasladaron a distintos hospitales

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Al recibir el golpe terminó sobre el pavimento, testigos de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para auxiliar al motociclista que resultó con lesiones.

Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al corroborar los hechos de tránsito detuvieron al conductor del camión y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo para deslindar responsabilidades.

En tanto que las unidades implicadas en el accidente fueron remolcadas y trasladadas a un corralón, en tanto, las autoridades realicen los peritajes para fincar responsabilidades correspondientes.

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