Ejecutan a conocido empresario chatarrero en la colonia Faro Xicalango

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y autoridades ministeriales se registró durante la tarde de este sábado en la colonia Faro Xicalango, luego de que un hombre fuera privado de la vida de un disparo en la cabeza, al final del camino de Las Palomas, en las inmediaciones de la carretera Costera del Golfo 180 y cerca de la zona de playa.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la víctima fue identificada de manera preliminar como Luis Ravell, conocido empresario local dedicado al ramo de la compra y venta de chatarra, quien tendría un establecimiento ampliamente conocido en la colonia 23 de Julio.

Los hechos se registraron cuando el hombre se encontraba presuntamente realizando trabajos de desmantelamiento de una embarcación, acompañado por otros trabajadores. Según versiones de testigos, hasta el sitio habrían llegado sujetos desconocidos, quienes se aproximaron y posteriormente le dispararon, para después retirarse del lugar.

El cuerpo del empresario quedó tendido a un costado de una camioneta Dodge 4000, color blanco. La víctima vestía una playera tipo polo de color rosa, pantalón negro de vestir y zapatos.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva y agentes de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona, impidiendo el paso de personas ajenas a las diligencias.

También arribaron elementos de Protección Civil, así como personal de la Fiscalía encargado de la investigación de delitos de alto impacto, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena, la búsqueda y levantamiento de indicios, además de las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el móvil de la agresión ni se ha confirmado la identidad de los responsables.

Serán las investigaciones ministeriales las que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el origen del ataque. La ejecución generó preocupación entre habitantes y trabajadores de la zona, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho violento registrado en Ciudad del Carmen.