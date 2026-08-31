Hombre termina con un desarmador incrustado en la espalda dentro de primaria en Ciudad del Carmen

Un hombre fue valorado y trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de ser localizado con un desarmador de considerable tamaño incrustado en la espalda, al interior de la escuela primaria Artículo 123, ubicada en la colonia Burócratas de Ciudad del Carmen.

Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes, en el inicio de las actividades escolares, cuando el plantel educativo operaba de manera aparentemente normal y los alumnos regresaban a las aulas.

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La institución se encuentra ubicada sobre la avenida Justo Sierra, entre las calles 50-B y 52, en la colonia Burócratas. De acuerdo con la información recabada, personal de la escuela solicitó apoyo a través del número de emergencias 911, reportando que un masculino se encontraba lesionado y tenía un objeto punzocortante, aparentemente un desarmador, incrustado en la espalda.

Ante el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron en cuestión de minutos al plantel educativo e ingresaron para brindar atención al lesionado, un hombre de aproximadamente entre 38 y 42 años de edad.

Hasta el momento, se desconoce cuál era la función del hombre dentro de la institución educativa o qué actividad realizaba al momento de resultar lesionado. Tampoco se han dado a conocer de manera oficial las circunstancias en las que terminó con el desarmador incrustado en la espalda.

Tras ser valorado por los socorristas, el hombre fue acompañado hasta la ambulancia para posteriormente ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde recibiría atención médica especializada.

Durante el traslado, se podía observar que el lesionado tenía incrustado en la espalda un desarmador de gran tamaño, con mango transparente y detalles en color rojo, situación que causó sorpresa entre padres de familia y personas que se encontraban en las inmediaciones del plantel.

La movilización de los cuerpos de emergencia llamó la atención de decenas de padres de familia, quienes observaron con asombro el momento en que el masculino era sacado de la institución educativa y abordado a la ambulancia

Hasta el momento las autoridades educativas de la escuela primaria Artículo 123 no habían emitido una postura oficial ni proporcionado información pública sobre lo ocurrido al interior del plantel, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezcan las circunstancias en las que el hombre resultó lesionado.