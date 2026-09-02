Desaparece hombre de 51 años en Xul-Ha, Chetumal; FGE pide ayuda para localizarlo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo activó la Alerta FDS 86/2026 para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de Berzain Gómez Castellano, de 51 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 31 de agosto en la localidad de Xul-Ha, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la institución, la denuncia por la desaparición fue presentada el 1 de septiembre, un día después de que se perdiera el contacto con el hombre, sin que hasta el momento las autoridades cuenten con información sobre su paradero.

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Gómez Castellano es descrito como una persona de complexión delgada, con tez morena, cabello lacio y corto de color negro, ojos medianos color café, y una estatura de 1.68 metros con un peso aproximado de 63 kilogramos. Como señas particulares, la ficha señala que cuenta con un tatuaje pequeño en forma de corazón en el brazo derecho, así como una cicatriz visible en la nariz.

Gómez Castellano es descrito como una persona de complexión delgada, con tez morena, cabello lacio y corto de color negro, ojos medianos color café, y una estatura de 1.68 metros con un peso aproximado de 63 kilogramos. Como señas particulares, la ficha señala que cuenta con un tatuaje pequeño en forma de corazón en el brazo derecho, así como una cicatriz visible en la nariz.

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Según el reporte de la FGE, al momento de su desaparición el hombre vestía pantalón de color negro, camisa color café y tenis blancos, características que las autoridades piden tomar en cuenta para facilitar su identificación en caso de ser localizado por algún ciudadano.

La institución hizo un llamado a la población de Xul-Ha y comunidades aledañas del municipio de Othón P. Blanco para que, en caso de contar con cualquier información sobre el paradero de Berzain Gómez Castellano, se comuniquen de inmediato a la línea telefónica (983) 835-0050, extensión 1132, o bien al correo electrónico personas.nolocalizadas@fgeqroo.gob.mx, habilitados exclusivamente para este tipo de reportes.