Requisitos para tramitar el testamento GRATIS durante septiembre 2026 en Yucatán

Septiembre es el Mes del Testamento 2026 en Yucatán, una campaña que ofrece facilidades y costos preferenciales para que las personas puedan dejar establecida legalmente su voluntad sobre sus bienes y evitar problemas entre familiares en el futuro.

Este año, uno de los principales beneficios es que el testamento ológrafo será completamente gratuito durante septiembre. Esta modalidad permite que la persona escriba de su puño y letra su voluntad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para realizar el trámite.

Quienes prefieran acudir con un notario público también podrán aprovechar una tarifa especial durante este mes. El costo será de 2 mil 500 pesos, mientras que determinados grupos podrán acceder a una tarifa reducida de 2 mil pesos, previa acreditación.

¿Quién puede hacer el testamento ológrafo gratis en Yucatán?

El testamento ológrafo gratis en Yucatán está dirigido a personas mayores de edad que sepan leer y escribir y que deseen dejar por escrito su voluntad sin realizar el documento directamente ante un notario.

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Para tramitarlo durante septiembre de 2026 se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Ser mayor de edad .

. Saber leer y escribir.

El interesado deberá acudir a la Dirección del Archivo Notarial, donde se llevará a cabo el procedimiento correspondiente para formalizar y resguardar el testamento.

La oficina se encuentra en la calle 90 número 498 por 61-A y 63, colonia Bojórquez, en Mérida, dentro del complejo del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

¿Cómo sacar cita para el testamento gratis en Yucatán?

Para aprovechar el beneficio del testamento ológrafo gratuito durante septiembre de 2026, es necesario solicitar una cita previamente.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 999 930 3022, extensión 53287, o enviar un correo electrónico a archivo.notarial@yucatan.gob.mx para solicitar información y conocer la disponibilidad.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Se recomienda solicitar la cita con anticipación, especialmente durante septiembre, debido a que se trata del periodo en el que se concentra la campaña del Mes del Testamento.

¿Cuál es la diferencia entre el testamento ológrafo y el notarial?

La principal diferencia está en la forma en que se realiza cada documento. El testamento ológrafo es escrito de puño y letra por la persona que expresa su voluntad y, durante septiembre de 2026, puede tramitarse gratuitamente bajo el esquema anunciado.

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En cambio, el testamento ante notario se realiza mediante la intervención de un fedatario público, con un costo preferencial de 2 mil 500 pesos, o de 2 mil pesos para los grupos que tienen derecho a la tarifa especial.

Por ello, antes de elegir una modalidad, es conveniente revisar los requisitos de cada una y confirmar directamente con la autoridad correspondiente el procedimiento vigente.