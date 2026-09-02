Familiares encuentran a mujer sin vida dentro de una vivienda en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de autoridades, cuerpos de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado se registró durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Ana, en Ciudad del Carmen, luego del reporte de una mujer que fue localizada sin vida al interior de un domicilio.

Noticia Destacada Hallan a hombre sin vida dentro de predio en la colonia 23 de Julio de Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número exterior 244, hasta donde arribaron familiares de la mujer, quienes, al ingresar al inmueble, la encontraron tirada y aparentemente sin signos vitales.

Ante la situación, de inmediato solicitaron el apoyo de los números de emergencia, movilizándose al sitio paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron una valoración a la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al domicilio y procedieron a resguardar y acordonar el área, mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales y del personal especializado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Minutos después, acudieron al lugar peritos y personal del Servicio Médico Forense, adscritos a la Vicefiscalía Regional de Ciudad del Carmen, quienes realizaron las actuaciones necesarias para documentar el caso y recabar información que permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Familiares de la hoy occisa también acudieron al sitio para proporcionar la información y las declaraciones correspondientes ante las autoridades.

Tras concluir las diligencias y los trámites legales, una funeraria local se hizo cargo del traslado y los procedimientos necesarios para que la mujer pudiera recibir cristiana sepultura.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas precisas del fallecimiento, por lo que serán las autoridades competentes y, en su caso, los resultados de las investigaciones correspondientes los que determinen con exactitud las circunstancias de su muerte.

JGH