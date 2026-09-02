Escándalo en Morena Campeche: acusan cobros del 50% del sueldo, amenazas y violencia de género

El exdiputado local y exaspirante a la coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Campeche, Roberto Reyes Jiménez, presentó una formal denuncia ante la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la que expuso presuntas conductas irregulares, abusos de poder y violaciones a la normativa interna cometidas por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Erick Reyes León.

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El documento, recibido en el Comité Ejecutivo Nacional el 4 de agosto de 2026, señala una serie de agravios que ponen en riesgo la vida interna del partido.

El morenista asegura que integrantes del Comité han sido obligados a devolver en efectivo el 50 por ciento de su sueldo. Asimismo, denuncia que a diversos secretarios estatales no se les ha pagado remuneración alguna sin justificación transparente.

Afirma que han sido excluidos de forma sistemática de la toma de decisiones relevantes y del ejercicio pleno de su voz y voto en el comité estatal. Asimismo, manifiesta que las mujeres integrantes de la directiva han sido objeto de conductas constitutivas de misoginia y violencia de género, incluyendo agresiones psicológicas, laborales, económicas y potencialmente físicas, por lo que solicita una investigación con perspectiva de género.

Expone una alta rotación de personal derivada de un ambiente laboral de violencia verbal, maltrato y explotación, además de presiones y amenazas contra trabajadores para forzarlos a firmar renuncias.

Asimismo, el escrito advierte una profunda ruptura de la unidad política en Campeche, sustentada en hechos como la salida de dos diputadas locales de la bancada, el distanciamiento entre legisladores y la directiva estatal, y el colapso en la estructura del Proceso Electoral de 2024 que motivó la dispersión y traición de militantes hacia otras fuerzas políticas.

En su escrito, Reyes Jiménez solicita la intervención urgente del CEN de Morena, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, y de la CNHJ para investigar los hechos, deslindar responsabilidades e instalar el diálogo institucional a fin de restituir la legalidad y la democracia interna en el Estado.