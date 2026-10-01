Campeche: Hombre pierde la vida mientras viajaba en el Ko'ox

La movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales se registró en la colonia Jardines, luego de que un hombre falleciera cuando viajaba a bordo de una unidad del transporte público.

Noticia Destacada Clima en Campeche: Onda Tropical 43 se acerca y traerá días de calor, tormentas y lluvias intensas

El hecho ocurrió sobre la calle Jalisco, entre Orquídeas y Pedrera, donde paramédicos del Sector Salud acudieron para valorar al pasajero; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, derivado a complicaciones cardiacas.

Posteriormente llegaron elementos ministeriales y personal del servicio médico forense (SEMEFO) para recuperar el cuerpo e iniciar la necropsia marcada de ley.