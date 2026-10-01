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Campeche: Hombre pierde la vida mientras viajaba en el Ko'ox

Un hombre perdió la vida mientras viajaba a bordo de una unidad del transporte público en la colonia Jardines. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de oct de 2026

1 min

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Viaje termina en tragedia: hombre fallece dentro de unidad de transporte
Viaje termina en tragedia: hombre fallece dentro de unidad de transporte

La movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales se registró en la colonia Jardines, luego de que un hombre falleciera cuando viajaba a bordo de una unidad del transporte público.

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El hecho ocurrió sobre la calle Jalisco, entre Orquídeas y Pedrera, donde paramédicos del Sector Salud acudieron para valorar al pasajero; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, derivado a complicaciones cardiacas.

Posteriormente llegaron elementos ministeriales y personal del servicio médico forense (SEMEFO) para recuperar el cuerpo e iniciar la necropsia marcada de ley.

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