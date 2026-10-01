Piden programa emergente para los damnificados por inundaciones en Hopelchén

Ante la posible pérdida de 160 hectáreas de cultivos de maíz inundadas a causa de las fuertes lluvias en Yaxché Akal, municipio Hopelchén, lo que representaría pérdidas de casi dos millones de pesos para unos 50 campesinos, desde el Congreso del Estado pidieron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) evaluar a la brevedad los daños, cuantificar las superficies afectadas y diseñar un programa emergente para apoyar a los productores que perdieron sus cosechas.

El diputado local por el Distrito XVIII, con sede en Los Chenes, Miguel Ángel Pool Alpuche, cuestionó la desaparición del Seguro Catastrófi co que existía en años anteriores para apoyar a los productores en caso de siniestros, pues actualmente el Presupuesto de Egresos del Estado no contempla recursos específi cos para ese propósito.

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Advirtió que la problemática del campo chenero no se limita a esta localidad, ya que durante la presente temporada miles de hectá- reas de sorgo y maíz han resultado perjudicadas por la falta de lluvias, aunque hasta el momento no existe una cuantifi cación debido a que el ciclo agrícola aún no concluye.

Explicó que en algunas zonas del municipio los productores

enfrentaron difi cultades para sembrar en tiempo y forma debido a la ausencia de precipitaciones, mientras que otros tuvieron que guardar sus insumos o recurrir a préstamos y créditos para poder establecer sus cultivos.

El panorama se ha complicado debido a que las lluvias fi nalmente llegaron de manera irregular y, en determinados puntos de la geografía chenera, incluso con exceso de agua, provocando inundaciones y daños en las pocas superfi cies que algunos lograron cultivar.

El legislador señaló que en comunidades como Yaxché Akal los productores trabajan superfi cies

reducidas, de entre cinco y seis hectáreas en algunos casos, por lo que cualquier siniestro representa un fuerte golpe a su economía y difi culta recuperar la inversión realizada durante el ciclo agrícola. Consideró necesario establecer una coordinación entre el Ayuntamiento de Hopelchén y la SDA para determinar con precisión cuántas hectáreas resultaron afectadas, identifi car el nivel de los daños y, con base en esa información, defi nir qué tipo de apoyo puede otorgarse a los productores. Pool Alpuche insistió en que, una vez concluido el conteo de las superfi cies dañadas, deberán buscarse alternativas para respaldar a los campesinos, particularmente porque ya no existe el Seguro Catastrófi co que anteriormente permitía atender pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales.

Lamentó que el Presupuesto de Egresos del Estado no contemple recursos específi cos para atender siniestros y afectaciones agrícolas, por lo que urgió a las autoridades a establecer mecanismos emergentes ante una temporada que, dijo, mantiene en incertidumbre a los productores de Hopelchén, afectados tanto por la falta de lluvia como por las precipitaciones excesivas.