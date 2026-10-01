Joven llega con balazo al hospital de Campeche; investigan posible vínculo con robo armado

Elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo dentro y fuera del área de urgencias del Hospital de Especialidades, luego de que cuatro jóvenes arribaran a bordo de un automóvil para solicitar atención médica para uno de ellos, quien presentaba un impacto de bala en una de las piernas.

Tras el aviso a las autoridades, varias unidades policiacas acudieron al hospital, donde tres jóvenes fueron asegurados mientras un cuarto permaneció hospitalizado debido a la lesión por arma de fuego.

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Durante la indagatoria se relacionó el auto en el que viajaban como el que estuvo relacionado en un asalto violento en una estación de combustible situado en el periférico, ante esto trascendieron dos versiones sobre el origen de la lesión, una señala que el disparo fue accidental por parte de uno de sus compañeros, mientras que otra apunta a que el joven habría resultado herido durante un altercado con elementos policiacos.

Asi mismo el automóvil en el que llegaron también sería investigado por su posible relación con el presunto robo cometido donde se indicó que cuatro personas “encapuchadas” sometieron con armas cortas a los empleados llevándose dinero en efectivo producto de las ventas.

Ambos casos se mantienen bajo investigación una por lesiones y otro por robo con violencia