Clima en Campeche: Onda Tropical 43 se acerca y traerá días de calor, tormentas y lluvias intensas

El paso de la Onda Tropical 42 y una vaguada provocan temperaturas altas durante la mañana, así como lluvias y tormentas por la tarde y noche en Campeche y la Península de Yucatán.

Por lo que se espera que en los próximos días en la Entidad siga el cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes a muy fuertes, sin descartar algunas intensas puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento, así como temperaturas calurosas.

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Estas condiciones estarán asociadas a un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se extiende desde Florida hasta la Península de Yucatán, así como al ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la región.

Además, se espera la llegada de otra onda tropical, la número 43, ubicada sobre el Golfo de Honduras, que se desplazará hacia el oeste y se prevé que cruce la Península de Yucatán durante los próximos días.

Por lo que autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomiendan a la población extremar precauciones ante la presencia de actividad eléctrica intensa, posibles turbonadas y el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

Ayer, las temperaturas altas se registraron en los municipios de Campeche, Champotón, Seybaplaya, Escárcega y Candelaria, donde el calor marcó los **37 grados centígrados como máxima**, con 24 grados en la mínima.

Seguido de las cabeceras municipales de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché y Carmen, con temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de entre 23 y 25.

En Hopelchén y Calakmul, el calor alcanzó los 35 grados como máxima, con 23 en la mínima.

Por lo que para esta semana se espera que el potencial de precipitaciones se mantenga durante los próximos días debido a la posible formación de un nuevo Giro Centroamericano al sur de la región, aunado a la inestabilidad que genera una vaguada y un vórtice en los niveles superiores de la tropósfera sobre el Golfo de México