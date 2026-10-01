Recién nacido permanece con su tía tras ser dejado por su madre en el hospital Juárez de Mérida

El recién nacido cuya madre presuntamente se ausentó tras dejarlo en el Hospital Benito Juárez del IMSS permanece bajo el cuidado de una tía materna, en buenas condiciones y con seguimiento del DIF Yucatán, informó la directora de la dependencia, Shirley Castillo Sánchez.

Explicó que el menor no fue trasladado a Casa Otoch porque las autoridades no determinaron una situación de abandono y localizaron una red familiar capaz de hacerse cargo de él.

La legislación establece que la atención institucional debe ser una medida de último recurso, por lo que antes de recurrir a ella se deben explorar alternativas dentro de la familia. “Es importante comentar a la ciudadanía: la institucionalización de una niña, niño o adolescente es el último recurso”, subrayó la funcionaria.

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Red familiar

Castillo Sánchez detalló que, al conocerse la ausencia de la madre, el DIF Yucatán abrió una carpeta administrativa y realizó las diligencias correspondientes, entre ellas un estudio del entorno social de la progenitora y la búsqueda de familiares que pudieran integrar una red de apoyo.

Como resultado, fue localizada una tía materna que, de acuerdo con la directora, cumplió con los requisitos para asumir la guarda y custodia del recién nacido. Antes de entregarle al menor se realizaron los estudios y verificaciones necesarios para determinar que podía hacerse cargo de él.

La funcionaria aclaró que la permanencia del bebé con su familiar no implica el cierre del caso. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) mantiene seguimiento de sus condiciones de vida, su integración a la red familiar y su evolución.

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La supervisión incluye también su estado de salud, debido a que el bebé nació en un domicilio y posteriormente requirió atención hospitalaria por las condiciones de su nacimiento.

Alternativa

Castillo Sánchez sostuvo que la actuación del DIF busca evitar la institucionalización automática cuando existe una alternativa familiar viable: “Tenemos que buscar redes familiares, que fue el caso de este recién nacido, que ya está en un hogar, está cuidado”, afirmó.

Esta segunda tiene un ángulo más noticioso, aunque “evita” podría interpretarse como una decisión unilateral del DIF. Por precisión, prefiero la primera.