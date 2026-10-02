Simula quitarse la vida tras discutir con sus padres en Leovigildo Gómez

Una discusión familiar provocó una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en la colonia Leovigildo Gómez, luego de que un hombre de 34 años presuntamente amenazara con quitarse la vida y realizara maniobras para hacer creer a sus familiares que se ahorcaría dentro de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Bethel, entre Sinaí, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias cuando comenzó a discutir con sus padres.

En medio del conflicto, habría colocado una soga en una ventana y amagado en repetidas ocasiones con lanzarse, situación que provocó que su madre sufriera una fuerte crisis nerviosa y saliera a la calle en busca de ayuda.

Noticia Destacada Restaurant Week 2026 en Campeche espera aumentar 20% la ocupación restaurantera

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron elementos policiacos, personal del grupo Zazil y paramédicos del SAMU, ante el reporte inicial de un posible intento de suicidio.

Sin embargo, al ingresar al domicilio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre se encontraba con vida y aparentemente sin lesiones. Según el reporte, permanecía dentro de una habitación y se negó a salir.

Los agentes intentaron intervenir ante la alteración del orden, pero el hombre se atrincheró en su cuarto, mientras que su madre se habría opuesto a que fuera asegurado, por lo que finalmente no se concretó una detención administrativa.

Vecinos señalaron que no sería la primera ocasión en que las autoridades acuden al domicilio por conflictos familiares presuntamente relacionados con el consumo de sustancias. Esta versión corresponde a testimonios vecinales y no implica por sí misma que existan antecedentes oficiales.

El episodio terminó sin personas lesionadas, aunque generó alarma entre habitantes de la zona y evidenció nuevamente los riesgos que pueden alcanzar las crisis familiares cuando se mezclan con presunto consumo problemático de alcohol o drogas.