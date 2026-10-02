Bullying en Campeche: qué hacer si la escuela no atiende las denuncias de los padres

Los casos de bullying en las escuelas de Campeche han generado preocupación entre padres de familia, quienes denuncian presuntas agresiones y amenazas contra estudiantes, así como la falta de respuesta de algunas autoridades escolares.

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Durante 2026, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc) informó sobre varios incidentes de acoso escolar registrados en planteles de la entidad, entre ellos casos en Campeche, Ciudad del Carmen y Calkiní.

Uno de los casos denunciados ocurrió en la primaria Lic. Pablo García, en la capital campechana, donde padres de familia señalaron presuntas agresiones y amenazas contra alumnos, además de una supuesta falta de atención por parte de la dirección escolar.

Ante esta situación, la Seduc cuenta con protocolos para atender el maltrato y el acoso escolar, mediante los cuales se contempla la intervención de las autoridades educativas, la protección de los estudiantes y el seguimiento de las denuncias.

¿Qué hacer si un estudiante sufre bullying?

Los padres de familia que detecten situaciones de acoso escolar deben informar por escrito a la dirección del plantel, describir las agresiones y solicitar que se levante un acta de hechos.

También es importante reunir pruebas, como mensajes, fotografías o testimonios, y solicitar medidas de protección para evitar que continúen las agresiones.

Si la escuela no responde o las medidas son insuficientes, los familiares pueden acudir a la supervisión escolar o solicitar la intervención de la Coordinación CONVIVE, dependiente de la Seduc.

Esta instancia ofrece orientación, atención socioemocional y valoración de medidas urgentes de protección para niñas, niños y adolescentes.

¿Dónde denunciar el bullying en Campeche?

Las familias pueden solicitar atención a CONVIVE mediante el correo electrónico convive@educacioncampeche.gob.mx, además de acudir a las autoridades educativas correspondientes.

En caso de que las agresiones representen un riesgo inmediato para la integridad del estudiante o puedan constituir un delito, también se puede recurrir a las autoridades competentes.

La atención del acoso escolar requiere la participación de las familias y las autoridades educativas, así como la aplicación de medidas que permitan proteger a los estudiantes y evitar que las agresiones se repitan.

JGH