Detienen a hombre armado en Lerma, Campeche, tras amenazar con disparar a una persona

Un hombre de 50 años fue detenido en la localidad de Lerma, municipio de Campeche, luego de que presuntamente ingresara sin autorización a una vivienda y amenazara con un arma de fuego a una persona, además de intentar realizar varias detonaciones, lo que provocó la intervención de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el incidente fue reportado a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5), por lo que agentes estatales acudieron al domicilio señalado para atender la situación y localizar al presunto responsable.

Durante la intervención, los policías aseguraron el objeto señalado como arma de fuego y procedieron a la detención del hombre. Sin embargo, no se precisó si el arma llegó a dispararse, ni se dieron a conocer las circunstancias que habrían originado las amenazas o si existía alguna relación entre el detenido y la persona afectada.

El presunto delincuente y el arma asegurada quedaron a disposición de la FGR. / Especial

El hombre de 50 años, junto con el objeto asegurado y los demás indicios, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y esclarecer lo ocurrido en el domicilio de Lerma.

JGH