¿Lloverá en Campeche durante el Día de Muertos? Así estará el clima del 27 de octubre al 2 de noviembre

Campeche tendrá una semana con lluvias intermitentes, principalmente por las tardes, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 34 grados; las precipitaciones podrían continuar durante las celebraciones de Día de Muertos.

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A partir de este martes 27 de octubre, Campeche tendrá una semana marcada por lluvias dispersas e intermitentes, principalmente durante las tardes, condiciones que podrían prolongarse hasta las celebraciones de Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. Aunque no se esperan tormentas intensas de manera generalizada, los chubascos podrían coincidir con las visitas a los cementerios, la instalación de altares y otras actividades tradicionales programadas en distintos municipios del estado.

Durante el martes continuarán las precipitaciones en diferentes puntos de Campeche, favorecidas por una vaguada sobre la Península de Yucatán y el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe. Para el miércoles 28 de octubre se prevé una disminución en la actividad de lluvias, aunque todavía podrían registrarse chubascos aislados.

¿Qué días lloverá más en Campeche esta semana?

A partir del jueves 29 de octubre, el potencial de lluvias podría incrementarse nuevamente debido al acercamiento de un sistema de baja presión desde el Caribe occidental, que favorecería una mayor entrada de humedad hacia la región. Estas condiciones podrían mantenerse durante el viernes 30, sábado 31 y hasta el domingo 1 y lunes 2 de noviembre, aunque las precipitaciones no serían continuas ni afectarían al mismo tiempo a todo el territorio campechano.

Los acumulados previstos se ubicarían generalmente entre los 5 y 25 milímetros, sin descartar registros superiores de manera aislada. Las lluvias se presentarían principalmente por las tardes, con periodos de mejoría entre un chubasco y otro, aunque también existe la posibilidad de lloviznas durante las mañanas o noches.

¿Cómo estará la temperatura en Campeche durante el Día de Muertos?

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará cálido durante las tardes, con temperaturas máximas de entre 30 y 34 grados Celsius en la región peninsular. Sin embargo, las mañanas y noches serán relativamente frescas, con valores mínimos cercanos a los 20 grados, mientras que los vientos del noreste ayudarán a moderar el calor.

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Para quienes planean acudir a los cementerios, participar en actividades de Janal Pixán o visitar comunidades como Pomuch, será importante considerar la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante las tardes del fin de semana. Aunque el pronóstico no anticipa precipitaciones constantes, las condiciones podrían cambiar conforme se acerquen las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas.

JGH