Manifestación de transportistas provoca afectaciones viales y demoras en vuelos en Cancún

La manifestación de transportistas que reunió a más de 400 camiones de carga de Quintana Roo sobre la carretera federal 307 provocó severas afectaciones a la circulación vehicular en la salida de Cancún hacia Playa del Carmen, así como demoras y complicaciones para pasajeros que buscaban trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Aunque las autoridades reportaron a las 19:15 horas la apertura de la circulación en el tramo de Xoximilco, en dirección de Playa del Carmen hacia Cancún, posteriormente se informó que el tránsito continuaba de manera intermitente en el sentido de sur a norte. En la zona permanecían transportistas y autoridades de auxilio vial para atender la circulación.

Para quienes se dirigen hacia el sur, se señaló que la Ruta de los Cenotes puede utilizarse como vía alterna. Las autoridades recomendaron conducir con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar. Más de 400 camiones se sumaron a la protesta nacional.

Los transportistas de Quintana Roo se unieron a la manifestación nacional para exigir mejores condiciones para desarrollar sus actividades, ante la inseguridad en las carreteras, los elevados impuestos, la corrupción y los altos costos de operación.

Las unidades de carga se estacionaron a los costados de la carretera federal 307, a la altura del kilómetro 338, entre la salida del libramiento de la autopista Cancún-Mérida y el puente ubicado frente al hotel Moon Palace, en la ruta hacia Puerto Morelos, Playa del Carmen y los distintos destinos turísticos de la Riviera Maya.

Noticia Destacada Segob se reúne con transportistas tras paro nacional; cuatro organizaciones rechazan movilización de Canacar

En Cancún no se reportaron bloqueos carreteros totales; sin embargo, la circulación se redujo a un solo carril en el punto de concentración, lo que generó importantes complicaciones para los automovilistas.

Debido al flujo vehicular habitual de la actividad turística, el tránsito se volvió complicado en ambos sentidos de la carretera, con largas filas de vehículos que superaron los dos kilómetros.

Uno de los contingentes de transportistas se reunió por la mañana en la salida de Cancún hacia Mérida. Posteriormente, una caravana de unidades circuló por la carretera conocida como Gas Auto y se incorporó al libramiento de la autopista hasta llegar al punto de concentración de la manifestación.

La movilización se desarrolló cerca de los accesos al Aeropuerto Internacional de Cancún y de la Zona Hotelera, lo que afectó la movilidad de los turistas, principalmente de quienes buscaban salir de la terminal aérea. Transportistas denuncian inseguridad, impuestos y corrupción.

Los representantes del movimiento explicaron que la protesta forma parte de una movilización nacional contra la inseguridad, las disposiciones fiscales y las malas condiciones de la infraestructura vial, entre otras problemáticas.

José Alberto Estrella Sierra, coordinador de la región sureste de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), reconoció que la principal causa de la movilización nacional es la inseguridad en las carreteras, especialmente en la zona centro del país, aunque señaló que esta situación no se presenta de la misma manera en Quintana Roo.

Noticia Destacada Detienen a 246 personas y aseguran más de 43 mil dosis de drogas en Quintana Roo

“Pedimos seguridad, es el número 1, seguridad en todas las carreteras a nivel nacional, número 2, el paquete Fiscal nos está pegando completamente a los transportistas, nos está quitando todo, no lo vamos a permitir, ya basta que siempre seamos la caja chica del gobierno, no lo vamos a permitir”, explicó.

Por su parte, Javier Chin, delegado estatal de HAMOTAC, señaló que los transportistas también enfrentan problemas de corrupción en distintas entidades del país.

“Hay mucha corrupción de parte de muchos estados, en cuestión de permisos, te paran por motivos que ni al caso, y al final se llega a una determinación como una corrupción o se les entrega una dádiva que rebasa a veces 20 o 30 mil pesos”, añadió.

En el lugar de la manifestación, elementos de la Policía Estatal de Caminos, agentes de Tránsito y personal del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) realizaron labores para tratar de agilizar la circulación vehicular. Reportan pasajeros afectados y demoras en vuelos.

Las afectaciones viales también repercutieron en los traslados hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún. De acuerdo con la información proporcionada sobre las operaciones aeroportuarias, pasajeros de las aerolíneas Air Transat, Viva, WestJet y Volaris reportaron haber perdido sus vuelos, por lo que se les estaba brindando apoyo para reprogramar sus viajes.

Noticia Destacada “No hay instalaciones cómodas”: Denuncian abandono y falta de asientos en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún

Asimismo, se reportaron vuelos demorados por falta de tripulaciones, situación atribuida a las complicaciones derivadas del bloqueo.

El reporte señaló dos vuelos demorados de WestJet y uno de Volaris por falta de tripulación. En el caso de Southwest, se reportaron dos vuelos demorados por la misma causa. Las demoras por falta de tripulaciones se situaron entre 80 y 120 minutos.

Mientras tanto, la circulación en la carretera federal 307 continuó sujeta a las condiciones de la manifestación, con reportes de apertura e interrupciones intermitentes en el tramo de Xoximilco.

Ante este panorama, se recomendó a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades viales, especialmente a quienes tenían previsto dirigirse al aeropuerto o trasladarse hacia los destinos turísticos de la Riviera Maya.