Layda Sansores regaña a estudiantes del Tecnológico de Campeche y los llama “cobardes”; video se viraliza

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue captada en video mientras reprendía a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche por presuntamente conversar durante su discurso. La grabación, difundida en redes sociales este lunes 26 de octubre, muestra cómo la mandataria interrumpió su intervención para reclamar a los jóvenes por no prestar atención a sus palabras.

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Durante el intercambio, Sansores cuestionó a los alumnos por no levantar la mano y reconocer que estaban hablando. “¿Aparte son cobardes? ¡Aparte son cobardes! Porque yo no lo soy”, expresó ante los asistentes. También reprochó que ninguno de los estudiantes se levantara para ofrecer una disculpa, al considerar que debían mostrar respeto mientras ella hacía uso de la palabra.

Después del reclamo, la gobernadora defendió su administración y aseguró que no había llegado al cargo para obtener beneficios económicos personales. “Yo no vine a tomar un pinche peso de este gobierno”, afirmó, al tiempo que sostuvo que no había adquirido terrenos y que su gestión mantenía una política de austeridad. También hizo referencias al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas y a las dificultades presupuestales para atender las necesidades del plantel.

El video comenzó a circular en distintas plataformas digitales y fue retomado por medios de comunicación, que dieron cuenta del reclamo de la mandataria a los estudiantes. Sin embargo, no se ha confirmado la fecha exacta en que ocurrió el encuentro, ni se conoce una postura pública de los alumnos involucrados o de las autoridades del Instituto Tecnológico de Campeche sobre lo sucedido.

JGH