Bomberos de José María Morelos rescatan a un perro atrapado en un pozo seco

Fue Rescatado la tarde de este lunes un perro que se había caído de un pozo seco, ubicado en un predio de la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad.

Los vecinos de la zona, específicamente, los radicados por la calle Francisco May, entre 33 y 31 de la colonia citada, fueron quienes avisaron a bomberos de que había un animal caído en un pozo cerca del lugar donde viven.

Al parecer, el animal se había precipitado la mañana de este lunes, pero ya fue en la tarde cuando empezó a aullar al sentir hambre y sed, y no poder salir del pozo.

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Al sitio llegaron los bomberos y con el apoyo de una escalera metálica ingresó uno de ellos para sacar a ese animal. No presentaba lesiones, pero si estaba como desorientado, por lo mismo se les dijo a los vecinos que le dieran de comer y que si sabían de su dueño que le avisaran para que lo llevara a su casa.

En los predios baldíos de la ciudad hay muchos pozos abiertos, se perforan para usarlos como sumidero, pero lo dejan abierto porque no terminan colando la tapa.