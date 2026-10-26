Paro de transportistas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo: ¿terminaron los bloqueos?

La jornada de protestas de transportistas de este lunes 26 de octubre comenzó con afectaciones viales en Yucatán y Quintana Roo, pero hacia la tarde las autoridades reportaron la reapertura de los puntos carreteros donde se habían registrado complicaciones. En Campeche, en cambio, la movilización se desarrolló de manera pacífica, con unidades estacionadas a un costado de la carretera y sin impedir el paso de vehículos.

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En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama informó poco después de las 18:00 horas que la circulación vehicular se encontraba abierta en la carretera federal 307, a la altura de Xoximilco, en el sentido de Playa del Carmen hacia Cancún. Sin embargo, precisó que transportistas y autoridades de auxilio vial permanecían en la zona para atender el tránsito, por lo que pidió a los automovilistas conducir con precaución.

✅ ABIERTA LA CIRCULACIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL 307 La circulación vehicular se encuentra abierta en la carretera federal 307, a la altura de Xoximilco, en el sentido de Playa del Carmen hacia Cancún. 🚗 En la zona permanecen transportistas y autoridades de auxilio vial, quienes continúan atendiendo la circulación. Les pedimos conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades. — Mara Lezama (@MaraLezama) October 27, 2026

La movilización había provocado complicaciones en la carretera Cancún a Playa del Carmen, una de las principales vías de acceso a la zona turística, donde se concentraron cientos de unidades de carga y se reportaron largas filas de automovilistas. El anuncio de reapertura confirmó la recuperación de la circulación en el sentido señalado, aunque no precisó si todos los manifestantes se habían retirado ni la situación del sentido contrario.

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En Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, confirmó que quedó restablecida la circulación en el kilómetro 2+500 del arroyo exterior del Periférico de Mérida, a la altura del municipio de Umán, después de los cierres ocasionados por la manifestación.

La Agencia de Transporte de Yucatán, ATY, también informó que las rutas y paraderos del sistema Va y Ven afectados por los cierres viales retomaron su operación habitual, por lo que las unidades volvieron a realizar sus recorridos y atender los paraderos correspondientes.

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En Campeche, transportistas protestaron sin bloquear carreteras

A diferencia de los otros dos estados, en Campeche la manifestación no provocó bloqueos. Alrededor de 20 unidades de transporte de carga se concentraron en las inmediaciones del Puente del Rey, sobre el Periférico Pablo García y Montilla, donde permanecieron estacionadas a un costado de la vía.

Los operadores se sumaron a las exigencias nacionales del sector, relacionadas principalmente con la inseguridad en las carreteras, los robos a transportistas, los cobros de grúas y corralones y las disposiciones fiscales previstas para 2027.

Pese a la presencia de los camiones, los vehículos particulares y de carga pudieron continuar circulando por la zona, sin que se reportara una interrupción del tránsito.

¿Terminó el paro nacional de transportistas?

Aunque las autoridades de Yucatán y Quintana Roo confirmaron la reapertura de los puntos carreteros afectados, esto no significa que el paro nacional haya concluido.

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Durante la jornada, representantes del sector transportista mantuvieron sus demandas de mayor seguridad, mejores condiciones de operación y revisión de las medidas fiscales. Hasta los reportes disponibles, no se había confirmado un acuerdo definitivo que resolviera las exigencias de los manifestantes.

De esta manera, la jornada cerró con la circulación restablecida en el Periférico de Mérida y en el sentido Playa del Carmen a Cancún de la federal 307, mientras que Campeche no registró bloqueos durante la movilización.

JGH