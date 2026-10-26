Investigan a policía de Campeche por presunta mordida en carretera a Hopelchén; caso llega a Asuntos Internos

Un elemento de la Policía Estatal de Campeche quedó bajo investigación de Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales en el que, de acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, se observa la entrega de dinero al agente durante una intervención en la carretera Campeche y Hopelchén, a la altura del ejido San Luis.

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El caso fue reconocido este lunes 26 de octubre por la dependencia estatal, que confirmó que los hechos fueron turnados al área encargada de investigar posibles irregularidades cometidas por integrantes de la corporación. La autoridad señaló que se realizan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades.

¿Cuándo ocurrió la presunta mordida en Hopelchén?

Aunque el video comenzó a difundirse en redes sociales, los hechos habrían ocurrido el jueves 22 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, según la información retomada por la propia SPSC en su comunicado. La grabación corresponde a una intervención policial realizada sobre la carretera Campeche y Hopelchén, a la altura del ejido San Luis, donde presuntamente se produjo la entrega de una dádiva a un elemento de la Policía Estatal.

La SPSC confirmó que en la grabación se observa la entrega de dinero a un elemento policial. / Especial

La dependencia no precisó en su comunicado el monto del dinero entregado, la identidad del agente involucrado ni las circunstancias que motivaron la intervención policial. Tras la circulación de las imágenes, la SPSC informó que el caso fue canalizado a Asuntos Internos, donde se desarrollan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

La institución sostuvo que dará seguimiento a los señalamientos sobre posibles conductas contrarias a la legalidad y reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Hasta el momento, no se ha informado si el elemento fue separado de sus funciones, si enfrenta algún procedimiento administrativo o si existe una denuncia penal relacionada con el incidente.

JGH