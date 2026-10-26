Baches ocultos bajo el agua ponen en riesgo a motociclistas en Champotón; vecinos exigen reparaciones

En deplorables condiciones luce la calle Hernán Cortés entre 7 y 9 en la colonia Cañaveral, en Champotón, donde el deterioro de la arteria representa un peligro para los conductores, especialmente en esta temporada de lluvias.

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Según moradores de la zona, la arteria ha permanecido en el total abandono gubernamental, provocando que las condiciones del pavimento se agraven cada vez más. Samuel Contreras comentó que en medio del charco hay varios baches, los cuales han provocado derrapes en motocicletas.

“Por acá pasan muchos estudiantes del Cetis 82. Muchos de ellos lo hacen en sus motos a exceso de velocidad, sin dimensionar el peligro”, señaló.

Mientras el declarante explicaba la problemática, se constató la dificultad que enfrentan algunos conductores para atravesar este tramo: “Mire, sí está hondo. Vea cuánto se hunden las defensas. De ahí vuelven a subir porque no agarraron lo más profundo. Ahora va una moto, ¡véala, véala!”, exclamó.

Otros conductores optan por dar reversa y tomar vías alternas para evitar afectaciones en sus unidades de transporte. Ante esta situación, exigen a las autoridades aplicar medidas correctivas, dado que es una arteria que colinda con una zona escolar y con el Banco del Bienestar de Champotón.

JGH