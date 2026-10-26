Agentes de la FGE y fuerzas federales realizaron operativo en un centro contra las adicciones de Isla Mujeres

Un operativo de cateo realizado por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de fuerzas federales, se llevó a cabo la noche de este lunes en un centro de rehabilitación contra las adicciones denominado “Jireh Shaddai” o “Jiret Shaday”, ubicado sobre la avenida Gastón Alegre López, conocida como Rancho Viejo, en la zona continental de Isla Mujeres.

La diligencia se derivó de una denuncia presentada por familiares de uno de los pacientes, quienes señalaron que presuntamente había sido golpeado al interior del establecimiento. Ante estos hechos, acudieron ante el Ministerio Público para solicitar la intervención de las autoridades y que se investigara lo ocurrido.

De acuerdo con información recabada de manera extraoficial, los hechos se remontan a la mañana del pasado viernes, cuando familiares del paciente acudieron al centro de rehabilitación con la intención de visitarlo y conocer su estado. Sin embargo, presuntamente les negaron el acceso al inmueble, por lo que no pudieron entrevistarse con su familiar.

Posteriormente, los denunciantes habrían tenido conocimiento de que el paciente fue agredido físicamente dentro de las instalaciones, situación que los llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se esclarecieran los hechos y se determinaran las posibles responsabilidades.

A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras diligencias para recabar información y reunir los elementos necesarios que permitieran avanzar en las indagatorias. Con los datos obtenidos, solicitaron ante un juez de control la autorización de una orden de cateo, la cual fue concedida y posteriormente ejecutada durante la noche de este lunes.

En el despliegue participaron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, quienes acudieron al inmueble para llevar a cabo la diligencia judicial.

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La presencia de las corporaciones de seguridad llamó la atención en la zona, mientras los agentes ingresaban al establecimiento como parte de las actuaciones relacionadas con la denuncia por la presunta agresión contra uno de los internos.

Al concluir el operativo, el domicilio quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos y determinar si existe responsabilidad por parte de alguna persona vinculada con el funcionamiento del centro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si durante el cateo localizaron indicios que puedan incorporarse a la carpeta de investigación, ni si alguna persona fue asegurada o quedó bajo investigación por su posible participación en la agresión denunciada.

Tampoco se ha precisado si al momento de la diligencia había otros pacientes internados en el establecimiento, ni cuál es la situación actual de la persona que habría sido víctima de los golpes.

Será la Fiscalía la encargada de ampliar la información conforme avancen las indagatorias, así como de determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito y establecer las circunstancias en las que se habría producido la presunta agresión dentro del centro de rehabilitación.