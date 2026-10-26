Segob reitera su llamado al diálogo a la CANACAR ante movilización de transportistas

La Secretaría de Gobernación (Gobernación) emitió este lunes un comunicado, mediante el cual reiteró su llamado a las organizaciones de transportistas, en especial a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la población.

La dependencia señaló que integrantes de dicha organización han optado por mantener manifestaciones que perjudican la movilidad y las actividades económicas. De acuerdo con la información oficial, la mayoría de las organizaciones de transportistas ya participa en las mesas convocadas por el gobierno y avanza en la construcción de soluciones.

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Como resultado de la reunión efectuada este lunes, se acordó instalar mesas de trabajo con distintas dependencias. La primera de ellas iniciará mañana con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y posteriormente se instalarán mesas en materia de seguridad y de infraestructura en carretera.

La Secretaría de Gobernación reafirmó que las mesas permanecen abiertas para las organizaciones que aún no se han incorporado, con el fin de alcanzar soluciones y evitar mayores afectaciones a la población, subrayando que no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros.

#SEGOBInforma 📢 Segob reitera llamado al diálogo a CANACAR, que persiste con movilizaciones que afectan a la ciudadanía Comunicado: 📄 https://t.co/fd5E5KJDoQ https://t.co/Lu9jNM562d — Gobernación (@SEGOB_mx) October 27, 2026

En el encuentro de este lunes participaron, por parte del Gobierno de México, las secretarías de Gobernación (Segob), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Guardia Nacional (GN).

Por parte del sector transportista asistieron la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), organizaciones pertenecientes a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

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