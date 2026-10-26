Trabajador cae de unas escaleras en Ciudad del Carmen y lo trasladan de urgencia al hospital

El hombre sufrió lesiones en las extremidades mientras realizaba labores de inspección al interior de una residencia; fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a un hospital.

Noticia Destacada Mujer es hallada inconsciente en una banqueta de Ciudad del Carmen; moviliza a la Cruz Roja

Una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia se registró en el fraccionamiento Miami, en Ciudad del Carmen, luego de que un trabajador resultara lesionado al caer de unas escaleras desde una altura considerable mientras realizaba labores de inspección al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en una residencia ubicada sobre la calle Ciricote, en su cruce con la avenida Flamboyán, donde testigos reportaron el accidente y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para auxiliar al hombre.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador se encontraba realizando una inspección dentro del inmueble cuando, por causas que no fueron precisadas, perdió el equilibrio y cayó de las escaleras, lo que le provocó diversas lesiones, principalmente en las extremidades.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, acompañados de la unidad Libra, especializada en rescates de emergencia, para brindar atención al lesionado y realizar las maniobras necesarias para su extracción.

Una vez que fue auxiliado y estabilizado, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada, debido a las lesiones que presentó tras la caída.

La presencia de las unidades de rescate generó expectación entre quienes se encontraban en las inmediaciones de la vivienda. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el estado de salud del trabajador ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

JGH