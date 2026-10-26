Mujer es hallada inconsciente en una banqueta de Ciudad del Carmen; moviliza a la Cruz Roja

Una movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se registró en la colonia Tecolutla, en Ciudad del Carmen, luego de que ciudadanos reportaran a una mujer inconsciente sobre la banqueta y temieran que hubiera sufrido un problema de salud grave.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 37, entre las calles 44 y 46, cerca de los edificios conocidos como Doña Nicha, donde la mujer, identificada como María, quedó tendida en la vía pública sin responder inicialmente a los llamados de las personas que se acercaron para auxiliarla.

Ante la preocupación de los presentes, quienes temían que pudiera tratarse de un infarto, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al llegar al sitio, los paramédicos reconocieron a la mujer, quien presuntamente ha sido auxiliada en otras ocasiones por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública.

De acuerdo con los reportes, uno de los incidentes más recientes ocurrió en la colonia Playón, donde también fue localizada tirada sobre una banqueta y recibió ayuda de ciudadanos.

En esta ocasión, la mujer logró recuperarse, ponerse de pie y mantenerse alerta, por lo que, tras la valoración correspondiente, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

Finalmente, los paramédicos le recomendaron retirarse a su domicilio para evitar que continuara exponiéndose a situaciones de riesgo, como sufrir una caída, ser atropellada o presentar alguna complicación de salud mientras permanece en la vía pública.

JGH