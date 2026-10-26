Vinculan a proceso a “Nabo” y “Pachuco” por atacar con una navaja a un policía en Calotmul

Manuel de Jesús M.C., alias “Nabo”, y Miguel Ángel K.L., conocido como “Pachuco”, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en hechos delictivos, entre ellos el ataque con una navaja a un agente policiaco en Calotmul.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ambos imputados enfrentan cargos por lesiones cometidas contra servidor público, ataques peligrosos y delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, por posesión de metanfetaminas.

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De acuerdo con la causa penal 88/2026, los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, cuando agentes policiacos sorprendieron a los dos sujetos mientras presuntamente intentaban escalar la malla metálica de la escuela primaria “Andrés Quintana Roo”, en el municipio de Calotmul.

Al acercarse para averiguar qué ocurría, los individuos presuntamente respondieron con agresiones verbales. Durante el incidente, uno de ellos habría atacado con una navaja a uno de los oficiales, causándole daños en la vestimenta y una lesión física.

Tras la detención, los agentes realizaron una revisión en la que les encontraron una sustancia identificada como metanfetamina, según los datos integrados en la investigación.

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Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada en el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, con sede en Valladolid, los fiscales presentaron los datos de prueba contra ambos acusados.

Luego de valorar los elementos expuestos, el juez resolvió vincularlos a proceso por los delitos imputados.

Como parte de la resolución, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Además, se mantuvo la prisión preventiva justificada para “Nabo” y “Pachuco” durante el desarrollo del proceso, sin exceder el límite legal de dos años.