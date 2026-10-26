Higinio Martínez pide a Sheinbaum medidas más radicales contra la corrupción tras renuncia de Taddei al INE

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, llamó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a impulsar medidas más contundentes contra la corrupción, después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de X, el legislador sostuvo que los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el organismo electoral deben abrir una discusión sobre el uso de recursos públicos, los conflictos de interés y la responsabilidad de los funcionarios.

Martínez Miranda consideró que las denuncias contra Taddei reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevención de prácticas irregulares dentro de las instituciones.

Higinio Martínez exige un programa anticorrupción a Sheinbaum

En su publicación, el senador afirmó que la presidenta cuenta con las facultades y el respaldo político necesarios para emprender nuevas acciones contra la corrupción.

"Urge su programa anticorrupción", expresó Martínez Miranda, quien pidió a Sheinbaum adoptar medidas de mayor alcance para enfrentar posibles irregularidades en la administración pública.

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El legislador sostuvo que un combate más firme contra estas prácticas podría recibir el respaldo de amplios sectores de la población.

Higinio Martínez cuestiona que periodistas descubran casos de corrupción

El presidente de la Mesa Directiva del Senado también cuestionó que sean los medios de comunicación quienes revelen posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.

"¿Por qué tienen que ser los periodistas los que denuncien y encuentren pruebas de corrupción de los gobernantes y funcionarios públicos?", planteó en su mensaje.

Martínez Miranda consideró que las instituciones deben fortalecer sus mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas para detectar oportunamente posibles desvíos de recursos.

Presidente del Senado pide una “cirugía radical” contra la corrupción

El senador de Morena advirtió que combatir estas prácticas requiere decisiones de fondo y reconoció que erradicarlas representa una tarea compleja.

"Este país requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas", sostuvo.

Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la Presidenta del #INE, Guadalupe Taddei y su renuncia que presentó este lunes al cargo de la máxima autoridad del Instituto Electoral, tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no acaba de curar: La corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público. ¿Por qué tienen que ser los periodistas, los que denuncien y encuentren pruebas de corrupcion de los gobernantes y funcionarios públicos?. Es el momento de definiciones sobre este lamentable cáncer. La presidenta @Claudiashein tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esto. Urge su programa anticorrupción. La Presidenta debe saber que existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales. No soy ingenuo, ni un soñador, ni me cubre un manto absoluto de pureza; sé que es difícil la lucha contra la corrupción, pero estoy convencido que este País requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas. — Higinio Martínez (@higinio_mtz) October 26, 2026

El posicionamiento ocurrió después de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia a la presidencia del INE este lunes 26 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre su presunta relación con proveedores del organismo electoral.

Las acusaciones relacionadas con las contrataciones del instituto están sujetas a revisión y no implican, por sí mismas, que se hayan acreditado responsabilidades.

Martínez Miranda reiteró que el combate a la corrupción debe convertirse en una prioridad del Gobierno federal y pidió acciones que permitan prevenir el uso indebido de recursos públicos.

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