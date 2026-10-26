El Pocito, Lázaro Cárdenas lleva tres años sin servicios médicos básicos; denuncian habitantes

Habitantes de El Pocito, en Lázaro Cárdenas, denunciaron la falta de atención de las autoridades municipales, que desde hace, al menos, tres años mantienen a la comunidad sin servicios médicos básicos, con calles deterioradas, luminarias fuera de funcionamiento y espacios públicos cubiertos de maleza, pese a las solicitudes presentadas para atender estas necesidades.

Los pobladores señalaron que hace más de un mes ingresaron peticiones formales para reparar las lámparas fundidas y limpiar las áreas comunes, pero hasta el momento no han recibido una respuesta que resuelva los problemas de infraestructura y servicios.

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Una de las principales afectaciones es la falta de alumbrado público, especialmente en los alrededores del parque central y los caminos interiores. Varias luminarias dejaron de funcionar tras una tormenta eléctrica ocurrida semanas atrás. Según los vecinos, el personal municipal únicamente aseguró el cableado, sin sustituir las piezas dañadas ni restablecer la iluminación.

Además, las familias asentadas en las zonas más alejadas carecen de tendido eléctrico, por lo que deben recorrer veredas oscuras para llegar a sus viviendas, situación que dificulta sus traslados durante la noche.

La maleza también representa un problema para los habitantes. Aunque recientemente acudieron brigadas de Servicios Públicos, los pobladores afirmaron que los trabajos fueron insuficientes, pues los matorrales permanecen crecidos alrededor de la plaza principal y a un costado del camino utilizado por los taxis.

Recordaron que anteriormente realizaban fajinas comunitarias para limpiar el parque y los frentes de sus casas; sin embargo, dejaron de hacerlo después de que las autoridades les pidieran suspender estas labores bajo el compromiso de que el Ayuntamiento asumiría el mantenimiento. Desde entonces, aseguran, las tareas se han cumplido de manera parcial.

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La carencia de atención médica es otra de las principales preocupaciones. El módulo de salud de la localidad permanece abandonado y con acumulación de basura, mientras que las caravanas sanitarias y las brigadas militares que anteriormente acudían a la zona dejaron de hacerlo hace aproximadamente tres años.

Ante esta situación, los enfermos, niños y adultos mayores deben trasladarse a El Tintal para recibir consultas, conseguir medicamentos o atender padecimientos comunes. Los habitantes indicaron que el viaje representa un gasto de alrededor de 20 pesos por persona, ida y vuelta, que afecta a quienes carecen de ingresos estables.