Choque entre dos camionetas provoca afectaciones al tráfico en la colonia Manigua de Ciudad del Carmen

Un percance vial entre dos camionetas se registró la mañana de este martes en las inmediaciones de la colonia Manigua, en Ciudad del Carmen, dejando daños materiales de menor consideración y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

El accidente ocurrió sobre la avenida Satélite, en su cruce con la calle 16 de Septiembre, donde el conductor de una camioneta Volkswagen de color azul presuntamente no guardó la distancia de seguridad necesaria y terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta Buick de color blanco.

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Las condiciones del pavimento mojado también habrían influido en el percance. A consecuencia del impacto, la unidad Buick presentó daños en la cajuela y en la parte trasera de su carrocería, mientras que los vehículos permanecieron en la zona a la espera de resolver la situación.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente ocasionó complicaciones en la circulación, debido a que ocurrió en una vialidad de doble sentido, lo que generó un cuello de botella y obligó a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el sector.

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Finalmente, los conductores involucrados solicitaron el apoyo de sus respectivas compañías aseguradoras para realizar la evaluación de los daños y llegar a un acuerdo para la reparación de las unidades, evitando que el incidente pasara a mayores.