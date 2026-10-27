Exatlón México 2026: Quién gana a Batalla Colosal, hoy martes 27 de octubre

Los atletas de los dos equipos dentro de Exatlón México, van a salir esta noche a los circuitos, donde van a dejar todo para poder imponerse en la Batalla Colosal, mientras que los hombres tratarán de ganar la medalla varonil.

En este caso los miembros del equipo rojo han dado un golpe de autoridad, pues lograron quedarse con la Villa 360, por lo que van a tener mejores condiciones para poder descansar y recuperarse para las pruebas que van a enfrentar.

Otro de los momentos que fue clave para ellos, fue la llegada de Sofía Arroyo, quien se suma al conjunto rojo y Paulina Menchaca, quien hace lo propio, pero con la escuadra azul.

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¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México?

Las emociones por parte de los atletas y los millones de fans, están en su punto más alto, pero los resultados se van a conocer hasta la emisión de esta noche, cuando los dos equipos vayan a los circuitos del reality.

En la competencia individual, los hombres van a buscar hacer el mejor tiempo en uno de los circuitos para quedarse con la medalla varonil individual, la cual les brinda una vida extra en caso de estar en riesgo de salir de Exatlón México.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, también por la plataforma de Disney +.

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