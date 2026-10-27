Anuncian horarios de misas en los cementerios de Mérida por el Hanal Pixán

Este lunes 2 de noviembre, los panteones de Mérida recibirán a cientos de familias que acudirán a recordar a sus seres queridos por el Janal Pixan.

Para facilitar las visitas, se preparan operativos de seguridad, vialidad y mantenimiento, además de las tradicionales celebraciones religiosas en los principales cementerios de la ciudad.

Quienes planeen acudir deberán tomar en cuenta los horarios de las misas y los cambios en la circulación vehicular, especialmente en los cementerios de Xoclán y el General, donde se establecerán accesos específicos para automóviles particulares y transporte público.

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¿A qué hora serán las misas del Día de Muertos en Mérida?

Las celebraciones religiosas del 2 de noviembre se realizarán en cuatro cementerios de la capital yucateca, con la participación de autoridades de la Arquidiócesis de Yucatán. Estos son los horarios y los sacerdotes que oficiarán las ceremonias:

9:00 horas, Cementerio de Chuburná: la misa estará a cargo del presbítero Melchor Rey Trejo Alvarado, párroco de Nuestra Señora de la Asunción.

la misa estará a cargo del presbítero Melchor Rey Trejo Alvarado, párroco de Nuestra Señora de la Asunción. 9:00 horas, Panteón Florido: oficiará monseñor Mario Medina Balam, obispo auxiliar de Yucatán.

oficiará monseñor Mario Medina Balam, obispo auxiliar de Yucatán. 10:00 horas, Cementerio de Xoclán: la celebración será encabezada por monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán.

la celebración será encabezada por monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán. 11:00 horas, Cementerio General: oficiará monseñor Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, obispo auxiliar de la Arquidiócesis.

Cambios viales en Xoclán y el Cementerio General

Las personas que acudan en automóvil deberán considerar las modificaciones en los accesos y la circulación para evitar contratiempos durante su visita.

Cementerio de Xoclán: los vehículos particulares ingresarán por la entrada poniente y se dirigirán al estacionamiento. La entrada principal estará destinada exclusivamente al transporte público.

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Cementerio General: la circulación vehicular se realizará por la calle 66, con accesos por las calles 81 y 81-A. Para dirigirse hacia el Centro de Mérida, los automovilistas deberán circular por la calle 66 de sur a norte.

Recomendaciones para visitar los panteones el 2 de noviembre

Para facilitar el ingreso y evitar retrasos, se recomienda organizar la visita con anticipación, considerar el tiempo necesario para llegar y respetar las indicaciones del personal encargado de los operativos.

También es conveniente tomar en cuenta los accesos habilitados antes de salir de casa, especialmente si se visitará Xoclán o el Cementerio General, donde habrá disposiciones específicas para la circulación.

Con estas previsiones, las familias podrán acudir a los panteones de Mérida para honrar la memoria de sus seres queridos durante el Día de Muertos.