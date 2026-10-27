Blanca Cruz García es nombrada presidenta interina del INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE) este martes 27 de octubre de 2026, luego de que Guadalupe Taddei Zavala formalizara su renuncia a la presidencia del organismo electoral.

La decisión fue tomada por el Consejo General del INE, que deberá garantizar la continuidad de las actividades institucionales mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para elegir a la persona que ocupará definitivamente el cargo.

El nombramiento ocurre en medio de los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y después de los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Taddei.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García, nueva presidenta interina del INE?

Blanca Yassahara Cruz García es consejera electoral del INE y forma parte del Consejo General, órgano responsable de las principales decisiones relacionadas con la organización de los procesos electorales federales.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, fue elegida para encabezar provisionalmente el instituto y mantener la operación de sus áreas administrativas y electorales.

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Su designación se realizó conforme al mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que establece que las consejerías deberán elegir por mayoría simple a quien ocupe temporalmente la presidencia.

¿Cuándo elegirán al sustituto definitivo de Guadalupe Taddei?

La Cámara de Diputados será la encargada de desarrollar el proceso de selección para designar a la nueva persona titular de la presidencia del INE.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el procedimiento legislativo podría tomar entre cuatro y cinco semanas.

Durante ese periodo, Cruz García estará al frente del organismo de manera provisional, hasta que concluya el proceso de designación correspondiente.

⭕️|| #ULTIMAHORA Blanca Yassahara Cruz se perfila como consejera presidenta provisional del @INEMexico tras la renuncia de Guadalupe Taddei. La propuesta será sometida a votación durante la sesión extraordinaria del Consejo General, prevista para hoy a las 19:00 horas. La designación será mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el proceso para elegir a la persona que ocupará la titularidad de manera definitiva. — Punto por punto (@puntoporpuntomx) October 27, 2026

INE garantiza continuidad de las elecciones de 2027

Antes del nombramiento, los diez integrantes del Consejo General habían acordado mantener las actividades relacionadas con la organización electoral, de acuerdo con los plazos previamente aprobados.

El instituto señaló que los procedimientos legales permiten garantizar su funcionamiento ante una ausencia definitiva en la presidencia.

La renuncia de Guadalupe Taddei fue presentada formalmente ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre.

Con el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García, el INE inicia una etapa de conducción provisional mientras se define a la persona que asumirá la presidencia definitiva del Consejo General.

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