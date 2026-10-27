Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307

Campeche / Sucesos

Vecinos exigen reparar zanjas en Champotón; motociclista cayó con sus dos hijos

Habitantes de la colonia Nueva Esperanza exigen la pavimentación de la calle 15 B, donde las zanjas de obras inconclusas han provocado accidentes y fallas en la recolecta de basura.

Por Jorge May

27 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Las zanjas abiertas han provocado diversos percances y accidentes entre los conductores.
Las zanjas abiertas han provocado diversos percances y accidentes entre los conductores. / Jorge May

Moradores de la colonia Nueva Esperanza exigen trabajos de pavimentación en los tramos demolidos para colocar nuevas tuberías sobre la calle 15 B, donde las condiciones actuales de la arteria no sólo están afectando el tema de la movilidad, sino también al servicio de la recolecta de basura y la cantidad de accidentes registrados.

Exigen acciones contra feminicidios tras nuevo caso en Candelaria

Noticia Destacada

Campeche acumula seis feminicidios durante 2026; Candelaria y Champotón está en “focos rojos”

A poco más de dos meses del inicio de los trabajos y a más de 15 días que concluyeron, la rehabilitación de la arteria sigue siendo un asunto pendiente, mientras que vecinos y comerciantes siguen padeciendo las afectaciones cotidianas.

La vecina Inés Dzul Mex comentó que una mujer a bordo de su motocicleta y con sus dos hijos sufrió un accidente por culpa de esas zanjas, señalando que la fémina se cayó en el hueco cuando venía acompañada de un niño de cuatro años y otro de tan sólo dos años.

Respecto al tema de la recolecta de basura, Dzul Mex comentó que el camión debería de pasar los martes, jueves y sábados pero actualmente sólo están pasando los martes, por lo que le tiene que poner chile en polvo a las bolsas para que los perros no se las lleven, mientras que la encargada de un expendio de cervezas señaló que tuvo que pagar de su propio dinero en dos ocasiones para que limpiaran el área.

JGH

Te puede interesar