Vecinos exigen reparar zanjas en Champotón; motociclista cayó con sus dos hijos

Moradores de la colonia Nueva Esperanza exigen trabajos de pavimentación en los tramos demolidos para colocar nuevas tuberías sobre la calle 15 B, donde las condiciones actuales de la arteria no sólo están afectando el tema de la movilidad, sino también al servicio de la recolecta de basura y la cantidad de accidentes registrados.

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A poco más de dos meses del inicio de los trabajos y a más de 15 días que concluyeron, la rehabilitación de la arteria sigue siendo un asunto pendiente, mientras que vecinos y comerciantes siguen padeciendo las afectaciones cotidianas.

La vecina Inés Dzul Mex comentó que una mujer a bordo de su motocicleta y con sus dos hijos sufrió un accidente por culpa de esas zanjas, señalando que la fémina se cayó en el hueco cuando venía acompañada de un niño de cuatro años y otro de tan sólo dos años.

Respecto al tema de la recolecta de basura, Dzul Mex comentó que el camión debería de pasar los martes, jueves y sábados pero actualmente sólo están pasando los martes, por lo que le tiene que poner chile en polvo a las bolsas para que los perros no se las lleven, mientras que la encargada de un expendio de cervezas señaló que tuvo que pagar de su propio dinero en dos ocasiones para que limpiaran el área.

JGH