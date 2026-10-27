Ruta 17 Leona Vicario de MOBI en Cancún comienza a cobrar pasaje; conoce las tarifas y transbordos

A partir de hoy, la Ruta 17 Leona Vicario del sistema de movilidad MOBI comenzará a cobrar el pasaje mediante medios electrónicos, tras concluir el periodo gratuito que permitió a las personas usuarias conocer el trayecto y familiarizarse con el servicio, cuya operación arrancó el 19 de octubre.

Durante su primera jornada, más de 16 mil pasajeros utilizaron esta nueva opción de transporte, la primera totalmente urbana del sistema MOBI en Cancún. El recorrido enlaza las colonias del norte de la ciudad con Plaza Las Américas y facilita la continuación de los traslados hacia otros sectores de Cancún y la zona hotelera mediante transbordos.

La Ruta 17 mantendrá intervalos aproximados de cinco minutos y medio durante las horas de mayor demanda y de 10 en los periodos de menor afluencia.

El tiempo calculado para completar el recorrido es de dos horas con 43 minutos.

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Dicha ruta abarca 44.05 kilómetros, da servicio a 99 colonias y beneficia a 242 mil 821 personas. Su cobertura incluye 85 mil 796 viviendas, 148 escuelas y 8 mil 634 unidades económicas, cifras que reflejan el alcance de esta alternativa para los desplazamientos cotidianos.

El titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, informó que habrá cuatro alternativas para cubrir el importe: tarjeta MOBI General, código QR generado desde la App, tarjeta bancaria de débito o crédito con tecnología sin contacto (contactless) y credencial MOBI de Tarifa Social. El pago en efectivo estará prohibido a bordo de las unidades.

Por tratarse de un servicio urbano, el pasaje general costará 15 pesos. Los estudiantes y adultos mayores con credencial MOBI de Tarifa Social pagarán 10, mientras que las personas con discapacidad permanente que posean la acreditación de Tarifa Cero podrán viajar gratuitamente.

El sistema permitirá cubrir un trayecto inicial y efectuar hasta tres transbordos durante un periodo de tres horas, contado desde el primer abordaje. Para obtener estos beneficios será indispensable conservar el mismo medio de pago electrónico.

Ruta 17 Leona Vicario del sistema de movilidad MOBI / POR ESTO!

Según el esquema establecido, el primer trayecto costará 15 pesos y el segundo, 7.50; los dos posteriores estarán exentos de pago, siempre que se realicen dentro del plazo establecido y se cumplan las condiciones del programa.

Para estudiantes y adultos mayores con credencial de Tarifa Social, el primer abordaje tendrá un costo de 10 pesos, el segundo de cinco y los dos restantes serán gratuitos.

Los descuentos por transbordo quedarán excluidos de los pagos efectuados con tarjetas bancarias de débito o crédito, aunque estas seguirán aceptándose para cubrir el importe del pasaje.

Actualmente, la Ruta 17 enlaza con el circuito 27 Kilómetro 0 en tres puntos: avenida Lak’in, glorieta “El Ceviche” y Plaza Las Américas. También conecta con la 27 Puente Nichupté sobre la Lak’in, lo que amplía las alternativas para llegar a la zona hotelera.

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De aquí a diciembre se habilitarán nuevos enlaces con las rutas MOBI Villas del Mar 3 Puente Nichupté, Villas del Mar 3 Kilómetro 0 y La Rehoyada.

Los puntos de coincidencia previstos serán el cruce de las avenidas Kabah y Leona Vicario para las dos rutas de Villas del Mar 3; la glorieta “El Ceviche” para Villas del Mar 3 Kilómetro 0 y La Rehoyada; además del cruce de las avenidas López Portillo y Tulum para esta última línea.

La incorporación de este servicio busca fortalecer la red de transporte y facilitar los desplazamientos de las familias hacia centros educativos, empleos, comercios y otros servicios, mediante beneficios tarifarios que contribuyan al ahorro de los usuarios.

El trámite para obtener la credencial es gratuito. Las personas interesadas pueden acudir a los módulos permanentes de la delegación Benito Juárez del Imoveqroo y del Instituto Municipal contra las Adicciones. Ambos brindan atención de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.