Colectivo le cierra el paso a motociclista en Campeche y termina chocando contra patrulla

En el barrio de Santa Ana una motociclista resultó lesionada luego de perder el control de su unidad al intentar evitar ser atropellada por un colectivo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y de manera imprudente.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores al pasar el cruce con la calle Argentina donde el conductor del transporte público le habría cerrado el paso a la mujer quien terminó abalanzándose contra una unidad motorizada de la Policía Estatal marcada con el número 1300.

Al lugar llegaron elementos estatales quienes cerraron temporalmente el cruce para atender el hecho de tránsito cuyas partes involucradas dialogaban para llegar a un acuerdo por el pago de los daños ocasionados.

JGH