La Mansión VIP 2026: Ellos son los participantes confirmados hasta el momento

Cada día se conocen más detalles de la segunda temporada de La Mansión VIP, la cual ha causado mucha polémica por sus participantes, ya que su productor HotSpanish siguen juntando a los creadores de contenido que van a participar en esta emisión.

Recordemos que, el programa le pone diferentes dinámicas a los participantes, quienes tienen que convivir las 24 horas del día, por lo que los fans quieren conocer a los participantes.

Noticia Destacada La Mansión VIP 2: fecha de estreno, participantes y dónde ver el reality de HotSpanish

¿Cuándo arranca la segunda temporada de La Mansión VIP?

De acuerdo a la información que se tiene, la segunda temporada de este reality, va a comenzar el próximo 8 de noviembre, también se ha revelado que se podrá seguir por la señal del canal oficial de YouTube de HotSpanish.

¿Quiénes son los participantes confirmados para La Mansión VIP 2026?

Hasta el momento, solo han sido confirmadas dos personalidades para la segunda emisión de La Mansión VIP, se trata de la creadora de contenido y modelo Karely Ruiz, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León.

Noticia Destacada La Mansión VIP 2: Ellos son los nuevos habitantes del reality de HotSpanish

También ha sido revelado el nombre de Itatí López, quien también es influencer en las plataformas digitales, quien nació en Ventura, California, Estados Unidos, aunque su madre es originaria de Michoacán.

¿Emma Coronel se va a sumar al reality?

Hace algunas horas, la modelo Emma Coronel publicó una foto que ha levantado muchos rumores sobre su posible participación en la segunda temporada de La Mansión VIP, uno de los comentarios que recibió la foto, menciona que falta que sea confirmada para el reality, lo que incrementó las sospechas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal