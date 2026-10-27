Hallan a un hombre sin vida en San Marcos Sustentable en Mérida

La movilización de autoridades se registró la noche del lunes en el fraccionamiento San Marcos Ciudad Sustentable, luego de que una mujer reportara el hallazgo de un hombre inconsciente sobre la vía pública, cerca de un terreno baldío y de las casas muestra.

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Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron al hombre, de aproximadamente 40 años, sin signos vitales y junto a una motocicleta. La mujer que lo vio tendido solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

La zona fue atendida por las autoridades, que realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en las que el hombre quedó tendido en ese punto del fraccionamiento.

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Entre las primeras versiones se mencionó la posibilidad de que hubiera sufrido un infarto, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Se espera que las actuaciones correspondientes permitan determinar la causa del fallecimiento.