Inicia la reconstrucción del camino Tixcancal-Chan Cenote-Trascorral con inversión de 9 mdp

Después de aproximadamente 30 años de solicitudes sin respuesta, habitantes de Chan Cenote y comunidades cercanas comenzaron a ver concretada una de sus principales demandas: la reconstrucción del camino que conecta Tixcancal, Chan Cenote y Trascorral, en el municipio de Tizimín.

El banderazo de inicio se realizó este martes, luego de que el gobernador Joaquín Díaz Mena ordenara adelantar los trabajos, previstos originalmente para el 15 de noviembre. La obra contempla una inversión de 9 millones de pesos de recursos estatales y se prevé que concluya a finales de 2026.

Durante el inicio de los trabajos, Díaz Mena afirmó que la obra responde a las solicitudes de los habitantes y los llamó a cuidar la infraestructura una vez concluida.

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"Ustedes alzaron la voz y fueron escuchados. Este camino es suyo. Cuídenlo, disfrútenlo y sigamos trabajando juntos por el oriente de Tizimín", manifestó.

La reconstrucción y conservación abarcará 19 mil metros cuadrados e incluirá la colocación de una nueva base compactada, carpeta asfáltica con doble riego de sello, recuperación de las orillas y señalamiento.

Se estima que los trabajos beneficiarán a 5 mil 178 habitantes de Tixcancal, Chan Cenote, Trascorral y otras comunidades del oriente de Tizimín.

El gobernador sostuvo que la obra pública no se concentrará únicamente en Mérida, sino que también atenderá las necesidades de las comunidades del interior del estado. Como ejemplo, mencionó los caminos del sur de Yucatán que sus habitantes han solicitado durante 40 y hasta 50 años.

Añadió que en 2027 continuarán los proyectos comprometidos para atender las demandas de infraestructura en distintas regiones.

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Más proyectos para el oriente de Tizimín

Además de la reconstrucción carretera, Díaz Mena mencionó otros proyectos previstos para la región, entre ellos una universidad en Colonia Yucatán, la propuesta de construir un nuevo hospital para el oriente del estado y un Centro Pilares Renacimiento.

También anunció bachilleratos en Popolnah y Santa Rosa y Anexas, como parte de las acciones contempladas para ampliar la infraestructura educativa y social de la zona.

El mandatario estatal agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo en Yucatán.