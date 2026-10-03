Campeche reforzará seguridad en escuelas tras mortal ataque en secundaria de Torreón

Campeche adoptará las nuevas medidas de seguridad que el Gobierno de México determine para los planteles educativos de todo el país, luego del ataque ocurrido en la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años y exalumnos ingresaron al plantel y agredieron a integrantes de la comunidad escolar, dejando a la subdirectora sin vida y a cuatro personas lesionadas.

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El secretario de Educación del Estado (Seduc), Candelario Jesús Pacheco Pacheco, señaló que, aunque en Campeche no se ha registrado hasta ahora un hecho violento de características similares que haya puesto en riesgo la integridad de estudiantes y personal educativo, la dependencia permanecerá atenta a las disposiciones que emita el Gobierno Federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, anunció nuevas acciones para fortalecer la prevención de violencia en escuelas y atender posibles riesgos vinculados con contenidos difundidos en plataformas digitales. Entre las medidas federales planteadas se encuentran mecanismos de detección temprana, acompañamiento a estudiantes, buzones confidenciales y acciones dirigidas a contenidos digitales que inciten directamente a la violencia.

Pacheco Pacheco indicó que, una vez que se conozca la metodología y los lineamientos específicos, estos deberán ser aterrizados en los planteles de Campeche para determinar la forma en que serán aplicados. Mientras tanto, la Seduc mantiene los protocolos habituales de vigilancia dentro de las escuelas, desde el ingreso de los alumnos hasta la conclusión de la jornada escolar.

El funcionario destacó además que existe coordinación con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) Estatal para reforzar la vigilancia en los alrededores de los centros educativos, principalmente durante los horarios de entrada y salida, cuando existe mayor concentración de estudiantes, padres de familia y personal escolar.

La autoridad educativa sostuvo que la seguridad de los alumnos constituye una atención permanente y que, ante cualquier situación particular que pudiera representar un riesgo, se dará atención prioritaria. Hasta el momento, aseguró, no se han registrado en Campeche hechos que hayan comprometido la integridad de la comunidad escolar como el ocurrido en Torreón.

Las autoridades federales anunciaron estas acciones después del ataque del 1 de octubre y señalaron que buscan fortalecer la prevención tanto en el entorno escolar como en el digital

JGH