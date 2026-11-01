Accidente ferroviario en España dejó 12 mexicanos afectados; SRE comparte detalles

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) elevó este 1 de noviembre de 2026 a 12 la cifra de personas mexicanas que se vieron involucradas en el grave accidente ferroviario que tuvo lugar durante el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España.

Fue por medio de una nota informativa compartida en sus canales oficiales que las autoridades de la secretaría compartieron detalles sobre el estado de salud de los connacionales que se encontraban en el tren al momento de la inesperada colisión por alcance.

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Estado de salud de los mexicanos afectados por el accidente ferroviario en España

De acuerdo con lo informado por la SRE, tras las verificaciones diplomáticas, 11 connacionales resultaron con lesiones leves y ya fueron dados de alta tras recibir atención médica en hospitales locales, sin embargo; se confirmó que uno de los mexicanos se encuentra en calidad de desaparecido.

Ante la situación, las autoridades confirmaron que se mantiene activo el protocolo de búsqueda e identificación para dar con el paradero del mexicano que se encuentra desaparecido tras la colisión por alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de la compañía Iryo.

Nota Informativa. https://t.co/FjQtg0u8v2 https://t.co/L9lph7iPAn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 1, 2026

A través de la Embajada de México en España, el gobierno federal informó que brinda acompañamiento a los familiares del connacional no localizado que fue identificado por sus allegados como Fernando de Jesús Calvillo Silva, ofreciendo asistencia consular en la zona del percance y apoyo económico durante su estancia en territorio español.

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