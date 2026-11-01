Incendio en bodega junto a un hotel moviliza a cuerpos de emergencia en Ciudad del Carmen

El siniestro se registró sobre la calle José Narváez, por Santa María; el fuego dejó cuantiosos daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas. Protección Civil presume que el incendio pudo originarse por un cortocircuito.

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil se registró en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad del Carmen, luego del reporte de un incendio al interior de una bodega ubicada a un costado del hotel Lux Loft Chechén.

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Tras recibir el aviso, unidades de Protección Civil acudieron al sitio como primeros respondientes y, al llegar a la calle José Narváez, en el cruce con Santa María, localizaron el inmueble envuelto en llamas, por lo que comenzaron de inmediato las labores para sofocar el fuego y evitar que se propagara a los predios cercanos.

La situación generó preocupación debido a la cercanía del establecimiento con el hotel y varias viviendas antiguas de la zona, por lo que los cuerpos de emergencia concentraron sus esfuerzos en controlar el incendio lo más rápido posible y prevenir mayores afectaciones.

Afortunadamente, al momento del siniestro no había personas al interior de la bodega, por lo que no se reportaron lesionados ni víctimas que lamentar. Sin embargo, el fuego ocasionó cuantiosos daños materiales en el inmueble afectado.

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Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil realizó las recomendaciones correspondientes al encargado del lugar, mientras que, de manera preliminar, se señaló que el incendio pudo haber sido provocado por un cortocircuito, aunque esta causa no había sido confirmada oficialmente.

Finalmente, tras descartar riesgos inmediatos y concluir las labores de atención, las unidades de emergencia se retiraron del lugar.