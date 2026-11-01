Habitantes mantienen bloqueo en la carretera federal 180 de Campeche desde hace más de 20 horas

Habitantes de Atasta, Nuevo Progreso y San Antonio exigen la entrega de la subestación eléctrica; denuncian falta de diálogo con las autoridades y advierten que las protestas continuarán por tiempo indefinido. Conductores reportan largas horas de espera y presuntos cobros para cruzar la zona.

Más de 20 horas han transcurrido desde que pobladores de Atasta, Nuevo Progreso y San Antonio tomaron la carretera federal 180, conocida como Costera del Golfo, para bloquear el paso vehicular en protesta por la falta de entrega de la subestación eléctrica de Atasta, una demanda que aseguran no ha recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades.

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Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, los manifestantes no han sostenido un diálogo resolutivo con representantes del Gobierno. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para intentar entablar comunicación con los inconformes y buscar la liberación de la vía, pero sus esfuerzos no consiguieron que se retirara el bloqueo.

El cierre carretero ha provocado severas afectaciones a quienes utilizan esta vía para trasladarse entre Ciudad del Carmen, otros municipios y la capital del estado. Algunos conductores aseguran llevar más de 15 horas varados, sin poder continuar su recorrido, mientras que otros han optado por buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

A la problemática se suman denuncias de ciudadanos sobre presuntos abusos durante el bloqueo. Según testimonios de afectados, algunas personas estarían aprovechando la situación para realizar cobros por el traslado de pasajeros en pochimóviles y servicios de mandaditos, además de comercializar productos a precios excesivos.

Entre las quejas destaca la supuesta venta de botellas de agua hasta en 100 pesos, así como cobros de la misma cantidad a quienes buscan cruzar el punto bloqueado. Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia y vigilancia en la zona para prevenir incidentes. Aunque ha trascendido la posibilidad de que elementos antimotines sean movilizados para liberar la carretera, hasta el momento no existe confirmación oficial de una orden para utilizar la fuerza pública.

La situación continúa sin una solución a la vista y con importantes repercusiones para la población. Los afectados esperan que en las próximas horas se establezca un diálogo efectivo entre los manifestantes y las autoridades, que permita atender las exigencias relacionadas con la subestación eléctrica y restablecer la circulación en esta importante vía federal.