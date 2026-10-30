Flamazo por presunta fuga de gas moviliza a Protección Civil en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la tarde de este viernes en la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara el presunto incendio de una vivienda ubicada en la privada Simón Bolívar, en el cruce con la calle 5 de Mayo.

Noticia Destacada Anuncian bloqueo de la carretera federal 180 en Atasta este 31 de octubre por apagones; horario y tramo afectado

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones de emergencia se trasladaron hasta el lugar para verificar la situación y descartar riesgos para los habitantes del domicilio y las personas que se encontraban en los alrededores.

Al ingresar a la vivienda, los rescatistas, entre ellos personal de Protección Civil, realizaron una inspección para determinar el origen del incidente. Durante la revisión, confirmaron que se había tratado de un flamazo ocasionado por una presunta fuga de gas, por lo que descartaron que existiera un incendio activo.

Después de una revisión minuciosa de las instalaciones, los cuerpos de emergencia determinaron que la situación se encontraba bajo control. Asimismo, recomendaron a los propietarios sustituir algunas válvulas y mangueras de gas que requerían atención, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes que pudieran poner en riesgo a los ocupantes del inmueble.

Finalmente, al comprobar que no existía peligro inmediato, los elementos de emergencia se retiraron del lugar.

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas y únicamente provocó un fuerte susto entre los habitantes de la vivienda, además de la movilización de los cuerpos de auxilio.

JGH