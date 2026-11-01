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España identifica a 12 extranjeros muertos en accidente ferroviario, incluido un mexicano

Un organismo judicial que fue creado para llevar a cabo la labor de identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

Por AFP

1 de nov de 2026

1 min

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El accidente ferroviario ha dejado un saldo de 69 muertos hasta el momento.
El accidente ferroviario ha dejado un saldo de 69 muertos hasta el momento. / Foto: AFP

Las autoridades de España informaron este domingo que identificaron a por lo menos 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el accidente ferroviario la semana pasada, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, un mexicano y un argentino.

Un organismo judicial que fue creado para llevar a cabo la labor de identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

La SRE confirmó que el connacional continúa sin ser localizado

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