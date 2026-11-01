España identifica a 12 extranjeros muertos en accidente ferroviario, incluido un mexicano

Las autoridades de España informaron este domingo que identificaron a por lo menos 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el accidente ferroviario la semana pasada, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, un mexicano y un argentino.

Un organismo judicial que fue creado para llevar a cabo la labor de identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

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Salvo tres, todas las víctimas que dejó el choque de trenes de alta velocidad ya fueron identificadas, señaló en un comunicado.

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