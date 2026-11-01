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Alaine López Briceño asume la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de Yucatán

La exsecretaria de Infraestructura para el Bienestar fue nombrada por Joaquín Díaz Mena y comenzó funciones este 1 de noviembre.

Por Redacción Por Esto!

1 de nov de 2026

1 min

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Alaine López Briceño llega a Comunicación Social del Gobierno estatal
Alaine López Briceño llega a Comunicación Social del Gobierno estatal / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, nombró a Alaine López Briceño como directora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, cargo que asumió a partir de este domingo 1 de noviembre.

El mandatario estatal dio a conocer el nombramiento y destacó la trayectoria de López Briceño en el servicio público, así como su experiencia en comunicación estratégica, políticas públicas y medios de comunicación.

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La nueva funcionaria ha ocupado distintas responsabilidades en la administración pública estatal y en el Senado de la República. Su cargo más reciente fue como secretaria de Infraestructura para el Bienestar.

Díaz Mena señaló que le encomendó fortalecer la comunicación gubernamental y mantener un vínculo cercano con la ciudadanía, mediante información clara, oportuna y transparente sobre las acciones y los resultados de su administración.

Asimismo, indicó que la Dirección General de Comunicación Social deberá mantener una relación de respeto, diálogo y apertura con los medios de comunicación.

Esta actividad forma parte de las acciones para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios públicos

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Por otra parte, el Gobernador agradeció a Janitzio Durán Ortegón, secretario Técnico del Gabinete, por asumir la responsabilidad de comisionado de Comunicación Social durante el periodo de transición.

Durán Ortegón continuará contribuyendo a la difusión de los resultados del proyecto Renacimiento Maya, en coordinación con la nueva titular de Comunicación Social.

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