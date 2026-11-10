¿Necesitas lentes, auxiliares auditivos o silla de ruedas? Así puedes solicitarlos gratis en Campeche

La Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Campeche, en coordinación con el DIF Estatal Campeche, anunció la apertura de las convocatorias dirigidas a la población que presenta problemas auditivos, visuales o de movilidad, con el fin de brindarles apoyos asistenciales que mejoren su autonomía y calidad de vida.

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¿Quiénes pueden acceder a estos apoyos en Campeche?

El programa está dirigido exclusivamente a la población sin derechohabiencia, es decir, personas que no cuenten con afiliación a instituciones de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, PEMEX o MARINA.

A través de esta jornada se entregarán lentes de armazón, auxiliares auditivos y aparatos funcionales como sillas de ruedas estándar, sillas para parálisis cerebral infantil (PCI) y andaderas.

¿Cuáles son los requisitos y documentos solicitados?

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación en fotocopia:

Copia del INE vigente del beneficiario .

del beneficiario . CURP actualizada del beneficiario .

del beneficiario . Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad .

no mayor a tres meses de antigüedad . Dictamen médico emitido por IMSS-Bienestar donde se especifique el diagnóstico exacto y el aparato funcional requerido (este requisito aplica obligatoriamente para la solicitud de aparatos de movilidad).

En caso de que el beneficiario sea menor de edad, se deberá anexar:

CURP actualizada del menor .

. Copia del acta de nacimiento .

. Copia del INE vigente del padre, madre o tutor.

¿Cuándo y dónde realizar la inscripción?

La recepción de documentos iniciará a partir del 11 de noviembre de 2026, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas.

Los trámites presenciales se realizarán en la planta baja de las oficinas de la Beneficencia Pública (Edificio del Ex-Hospital "Dr. Álvaro Vidal Vera"), ubicado en avenida Central S/N, entre avenida Circuito Baluartes y calle Puebla, frente al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la capital campechana.

De igual forma, las personas del interior del estado pueden solicitar informes y realizar su registro acudiendo directamente a las instalaciones de los DIF municipales o comunicándose al teléfono 981 127 1575.

JGH