Detienen a motociclista con presuntas dosis de droga durante operativo en Sihochac, Champotón

Un motociclista fue intervenido y asegurado por elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de Sihochac, perteneciente al municipio de Champotón, luego de que durante una revisión de rutina le encontraran varias dosis de presuntas sustancias ilícitas ocultas entre sus pertenencias.

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El hecho se registró durante los recorridos de prevención y vigilancia que realizan las corporaciones policiacas en la zona rural del municipio. Al transitar por las calles de dicha localidad, los agentes detectaron al conductor a bordo de su unidad de dos ruedas, a quien le marcaron el alto para una inspección precautoria.

Al revisar sus pertenencias, los uniformados hallaron varias bolsitas de plástico que contenían dosis de un producto con características similares a narcóticos, motivo por el cual procedieron a su inmediato arresto y al aseguramiento de la motocicleta en la que se desplazaba.

Tanto el detenido como la unidad motriz y las posibles sustancias prohibidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar la cantidad exacta, el tipo de sustancia y resolver su situación legal en las próximas horas por presuntos delitos contra la salud.

JGH